Главный архитектор Хабаровского края уходит на пенсию

Много лет проработавший на посту главного архитектора Хабаровского края Александр Селеменев уходит на заслуженный отдых. Коллеги уже проводили его, вручив благодарность от имени губернатора Михаила Дегтярева. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на сообщение зампреда регионального правительства по вопросам строительства Керима Сунгурова в его социальных сетях.
— Выражаю от лица всего строительного комплекса края большую благодарность Александру Ивановичу за труд, которому он отдал десятки лет, — отметил Керим Сунгуров. — Александр Иванович — человек, который сделал себя сам. Он прошёл путь от токаря на заводе «Дальдизель» до главного архитектора края. Стал автором многих интересных проектов. Среди них детсады, комплекс жилых домов для ветеранов в Вяземском, представительство КНДР в Хабаровске, эскизный проект концепции Сикачи-Алянского этнокультурного центра.
Напомним, при непосредственном участии Александра Селеменева Хабаровский край неоднократно становился победителем престижного международного конкурса «Зодчество», в регионе осуществлялись многие знаковые проекты в сфере строительства.
— Пусть заслуженный отдых будет радостным, спокойным, но при этом плодотворным. Я уверен, что с активной жизненной Александр Иванович позицией найдет новое приложение своим силам. Ну и, конечно, не стоит забывать про нас! Приходите, делитесь опытом с новыми поколениями специалистов, мы всегда будем рады! — добавил Керим Сунгуров.