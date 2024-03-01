Главный архитектор Хабаровского края уходит на пенсию

— Выражаю от лица всего строительного комплекса края большую благодарность Александру Ивановичу за труд, которому он отдал десятки лет, — отметил Керим Сунгуров. — Александр Иванович — человек, который сделал себя сам. Он прошёл путь от токаря на заводе «Дальдизель» до главного архитектора края. Стал автором многих интересных проектов. Среди них детсады, комплекс жилых домов для ветеранов в Вяземском, представительство КНДР в Хабаровске, эскизный проект концепции Сикачи-Алянского этнокультурного центра.