Лабораторию беспилотников откроют в одном из вузов Новосибирска в 2024 году

«Технопарк приобрёл два квадрокоптера DJI Air 2, которыми может управлять как человек с опытом, так и новичок. Также мы закупили рой квадрокоптеров, способных взаимодействовать друг с другом в выполнении разных задач, например, построении фигур», — добавил директор Технопарка универсальных педагогических компетенций имени Ю. В. Кондратюка НГПУ Александр Малков.