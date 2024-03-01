Лабораторию беспилотников откроют в одном из вузов Новосибирска в 2024 году

Лабораторию беспилотных летательных аппаратов откроют в Новосибирском государственном педагогическом университете на базе технопарка «Кванториум». Планируется, что это произойдет уже в 2024 году. Информацию опубликовала пресс-служба вуза.
По словам директора технопарка «Кванториум» имени Ю. Б. Румера НГПУ Сергея Старкова, задача лаборатории — познакомить будущих педагогов с общими принципами работы аппаратов, научить программировать БПЛА и работать с ними вне зависимости от их назначения, чтобы учителя в будущем смогли передать знания своим ученикам.
«Технопарк приобрёл два квадрокоптера DJI Air 2, которыми может управлять как человек с опытом, так и новичок. Также мы закупили рой квадрокоптеров, способных взаимодействовать друг с другом в выполнении разных задач, например, построении фигур», — добавил директор Технопарка универсальных педагогических компетенций имени Ю. В. Кондратюка НГПУ Александр Малков.
Согласно программе развития БПЛА в России до 2035 года, центры беспилотных летательных аппаратов БПЛА должны быть созданы по всей стране.
Ранее мы писали о том, что тяжелый транспортный беспилотник «Партизан» впервые пролетел над Новосибирской областью.
Андрей Иванов