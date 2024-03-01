«390 авто на 1000 жителей». Самая автомобилизированная область названа в Беларуси

В частности, самой автомобилизированной в стране Гродненщину назвал начальник Гродненского областного ГАИ Геннадий Белявский. И сообщил, что на 1 января 2024-го в Гродненской области было зарегистрировано 554 тысячи транспортных средств, в том числе, легковых и грузовых авто, прицепов, мотоциклов и мопедов.