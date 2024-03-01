«390 авто на 1000 жителей». Самая автомобилизированная область названа в Беларуси

Стало известно, что Гродненская область является самой автомобилизированной в Беларуси, передает телеграм-канал «Пул 4 Регион» Гродненского облисполкома.
В частности, самой автомобилизированной в стране Гродненщину назвал начальник Гродненского областного ГАИ Геннадий Белявский. И сообщил, что на 1 января 2024-го в Гродненской области было зарегистрировано 554 тысячи транспортных средств, в том числе, легковых и грузовых авто, прицепов, мотоциклов и мопедов.
Из этого количества транспорта 460 тысяч принадлежат индивидуальным владельцам, а еще 93,7 тысячи единиц — транспорт различных организаций и предприятий.
— Количество машин в Гродненской области на 1000 жителей — 390, — подчеркнул Белявский.
Такое количество авто на тысячу жителей является самым высоким показатель среди всех областей Беларуси.