Домики для белок установили в Японском саду Краснодара. Их прикрепили к деревьям.
Теперь в каждом домике поселится одна белка.
«После завершения бережной установки выходы из домиков аккуратно откроют. Утром белки проснутся, выйдут из домиков, впервые увидят и начнут осваивать свой новый большой дом», — рассказали в telegram-канале «Японский сад Краснодара».
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань рассказывала о том, что в Японском саду Краснодара поселились белки. 12 новых жильцов приехали в кубанскую столицу из Новосибирского зоопарка.