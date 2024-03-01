Дмитрий Губерниев: Башкирия — мощнейшая планета в галактике «Россия»

В интервью ИА «Башинформ» он рассказал о своей любви к уфимцам и жителям Башкирии, высоко оценив уровень развития спорта в регионе.
«Я питаю самые нежные чувства и к Уфе, и к Башкортостану в целом. У меня здесь огромное количество друзей. Я в восторге от развития спорта, от прекрасных людей, от красивых женщин. Каждый раз приезжаю сюда, как к себе домой. Поэтому меня можно считать настоящим башкиром! (улыбается)», — поделился Губерниев.
Собеседник информагентства подчеркнул, что сегодня столица входит в топ спортивных центров России.
«Мне нравится та “движуха”, которая происходит в республике с точки зрения развития спорта. Люди, которые здесь живут, — большие подвижники родной земли. Башкортостан — мощнейшая планета в галактике под названием Российская Федерация. Здесь чувствую себя как дома и получаю огромное удовольствие от всего. Огромное внимание вы уделяете детско-юношескому спорту. С огромной радостью каждый раз говорю о происходящих тут изменениях. У вас прекрасный Глава республики, будучи спортсменом он сам любит и активно интересуется спортивным движением. Министерство спорта на своем “хозяйстве” также делает максимально много», — сказал он.
Напомним, в Уфе проходят гонки заключительного этапа Кубка России по биатлону.