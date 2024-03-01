Дмитрий Губерниев: Башкирия — мощнейшая планета в галактике «Россия»

«Мне нравится та “движуха”, которая происходит в республике с точки зрения развития спорта. Люди, которые здесь живут, — большие подвижники родной земли. Башкортостан — мощнейшая планета в галактике под названием Российская Федерация. Здесь чувствую себя как дома и получаю огромное удовольствие от всего. Огромное внимание вы уделяете детско-юношескому спорту. С огромной радостью каждый раз говорю о происходящих тут изменениях. У вас прекрасный Глава республики, будучи спортсменом он сам любит и активно интересуется спортивным движением. Министерство спорта на своем “хозяйстве” также делает максимально много», — сказал он.