В трех районах Волгограда ограничат электроснабжение 1 марта

По данным ресурсоснабжающей организации, в связи с плановыми работами на электросетях на несколько часов без света останутся потребители в Красноармейском, Советском и Дзержинском районах.
В Красноармейском районе с 09.00 до 14.00 свет отключат на следующих улицах: Морской, 47−67, 48−68, 70; Дальней, 3−59, 38−90; Инженерной, 4−64, 64а, 65а, 65б, 67а, 66, 68.
Кроме этого, в самом южном районе Волгограда с 09.00 до 17.00 остановят подачу ресурса на улицах: Мачтозаводской, 2а, 2б, 2−14; Глубинной, 1а, 1−13, 2а, 2б, 2−14; Лениногорской, 1а, 1б, 1−13, 2а, 2−16, Перископской, 35−45, 44−46.
В Советском районе с 09.00 до 14.00 света не будет на улицах Балакирева, 2 и Бекетовской, 18, 20.
В Дзержинском районе без электричества останутся потребители на улицах Истринской, 54, 56 и Ингульской, 38, 56, 62, 33−59. По этим адресам дома будут обесточены с 09.00 до 16.00.