В Ташкенте начал действовать запрет на передвижение грузовиков в часы пик. Видео

C 1 марта вступила в силу мера по запрету передвижения в столице грузовых автомобилей с массой более 10 тонн (кроме спецтранспорта) в часы пик — с 7:00 до 10:00 часов утра.
Сегодня с 7 утра с водителями грузовых автомобилей, въезжающих в столицу, проводится разъяснительная работа, сообщает пресс-служба СБДД.
Водителям грузовиков рекомендуют продолжить движение по Ташкентской кольцевой автодороге.
Ранее, сообщалось, что с 1 марта в Ташкенте в часы пик передвижение грузовых автотранспортных средств категории N2, N3 и О4 с разрешенной максимальной массой более 10 тонн запретят.
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