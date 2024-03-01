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В Ростове с 1 июня запретят въезд грузовиков в часы пик

Администрация Ростова хочет с 1 июня запретить въезд грузовиков в город в утренние и вечерние часы.

Об этом на заседании постоянной комиссии сообщил замглавы администрации по транспорту Дмитрий Симков.

Планируется, что поэтапно будут ограничивать въезд грузовиков в Ростов в утренние часы — с 7 до 10 часов и в вечерние часы — с 17 до 20 часов.

Вводить ограничения планируют на наиболее загруженных въездах в город. Контролировать правила въезда будут фото- и видеокамеры.

Кроме того, в Ростове хотят создать так называемый «грузовой каркас» — специальные зоны для движения грузовиком. Такие зоны будут расположены вдали жилых зон Ростова.

В первом квартале 2024 года власти утвердят рабочую группу по обсуждению и реализации проекта «грузовой каркас» и разработке схемы маршрутизации грузовиков.

Ограничивать въезд грузовиков планируют начать уже с 1 июня. Полностью «грузовой каркас» в Ростове хотят внедрить к 2026 году.

При этом в настоящее время вблизи Ростова нет перехватывающих парковок, на которых грузовики могли бы переждать часы пик.

«Перехватывающих парковок на территориях других муниципальных образований, прилегающих к Ростову, нет. Хотя областным правительством рекомендовано их обустроить. Мы будем вводить ограничения, не оглядываясь на это. Пусть транспортники перестраивают логистику», — заявил на заседании комиссии по транспорту глава Департамента автодорог и организации дорожного движения Денис Водопьянов.