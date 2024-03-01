В Ростове с 1 июня запретят въезд грузовиков в часы пик

«Перехватывающих парковок на территориях других муниципальных образований, прилегающих к Ростову, нет. Хотя областным правительством рекомендовано их обустроить. Мы будем вводить ограничения, не оглядываясь на это. Пусть транспортники перестраивают логистику», — заявил на заседании комиссии по транспорту глава Департамента автодорог и организации дорожного движения Денис Водопьянов.