В Ростове с 1 июня запретят въезд грузовиков в часы пик

Об этом на заседании постоянной комиссии сообщил замглавы администрации по транспорту Дмитрий Симков.
Вводить ограничения планируют на наиболее загруженных въездах в город. Контролировать правила въезда будут фото- и видеокамеры.
Кроме того, в Ростове хотят создать так называемый «грузовой каркас» — специальные зоны для движения грузовиком. Такие зоны будут расположены вдали жилых зон Ростова.
В первом квартале 2024 года власти утвердят рабочую группу по обсуждению и реализации проекта «грузовой каркас» и разработке схемы маршрутизации грузовиков.
При этом в настоящее время вблизи Ростова нет перехватывающих парковок, на которых грузовики могли бы переждать часы пик.
«Перехватывающих парковок на территориях других муниципальных образований, прилегающих к Ростову, нет. Хотя областным правительством рекомендовано их обустроить. Мы будем вводить ограничения, не оглядываясь на это. Пусть транспортники перестраивают логистику», — заявил на заседании комиссии по транспорту глава Департамента автодорог и организации дорожного движения Денис Водопьянов.