В Челябинске лед с крыш начал падать на машины

— По кровлям усилить работу однозначно нужно, — согласилась мэр Челябинска Наталья Котова. — Хотя мы уже месяц говорим: «Нужно очищать кровли». Если это уже несколько раз прозвучало, то, может быть, стоит перейти к предупредительным мерам, претензионным мерам.