В Челябинске лед с крыш начал падать на машины

В Челябинске уже несколько автомобилистов пострадали от падения с крыш снега и льда. Об этом на совещании в городской администрации заявил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.
— К сожалению уже есть случаи падения льда с кровель, в том числе и на припаркованные автомобили. — рассказал он. — Поэтому всем управляющим компаниям на дано поручение усилить работу по очистке кровель от наледи.
— По кровлям усилить работу однозначно нужно, — согласилась мэр Челябинска Наталья Котова. — Хотя мы уже месяц говорим: «Нужно очищать кровли». Если это уже несколько раз прозвучало, то, может быть, стоит перейти к предупредительным мерам, претензионным мерам.
Наталья Котова посоветовала «управляйкам» не ждать, когда снег сам растает, поскольку в марте, по прогнозам метеорологов, еще будут снегопады. А при весеннем потеплении тающий на крышах снег может нанести серьезный ущерб.
Александр Астахов уточнил, что управляющим компаниям в мэрии рекомендовали либо огородить опасные места, либо направить на крыши вышки и альпинистов.