Около половины новосибирцев работали в отпуске за последние три года

Отмечается, что по итогам 2022 года процент работающих в отпуске новосибирцев был выше — тогда положительный ответ дали 49% респондентов.



При этом большинство респондентов сообщили, что продолжают во время отдыха наблюдать за рабочей перепиской. Так, большинство опрошенных в отпуске наблюдают за сообщениями о работе: из числа специалистов сферы маркетинга, рекламы и PR — 55%, туризма и HoReCa — 48%, фитнеса и салонов красоты — 47%, а также онлайн-торговли — 46%. Старательно игнорируют сообщения в чатах сотрудники производства и сырья (46%).



Как подсчитали аналитики сервиса, 64% новосибирцев принимают звонки и отвечают на сообщения коллег, находясь в отпуске. В разрезе сфер такой же позиции придерживаются сотрудники образования и науки (65%). «В зависимости от возраста отношение к балансу между работой и отдыхом тоже отличается. Например, среди зумеров 18−24 лет общаются по задачам с коллегами во время отпуска 51% респондентов, а среди специалистов старшего возраста 45−54 лет этот показатель значительно выше — 63%», — говорится в исследовании.



При этом 74% респондентов из Новосибирска беспокоят коллег, находящихся в отпуске.



Лолита Белова.