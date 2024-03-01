В предстоящие выходные в Хабаровске пройдёт снег

В предстоящие выходные в Хабаровском крае ожидается неустойчивая погода, в ночь на субботу на юге и на востоке, на побережье Татарского пролива пройдет снег, местами сильный. На остальной территории местами небольшой снег, днем подует ветер северного направления.
— Днем в субботу еще сохранятся остатки снега, в основном на юге и на востоке края, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — На остальной территории — небольшой снег. Ветер северного направления с порывами до 9−14 метров в секунду, на побережье Татарского пролива 15−20 градусов. Температурный фон ночью −15…-23 градуса, местами до −32 градусов, на юге −11…-17 градусов, дневные температуры от −10 до −12 градусов, местами до −20.
В Хабаровске в субботу 2 марта ночью пройдет снег, днем небольшой снег, ветер северного направления 6- 11 метров в секунду, ночью — 14…- 16, днем −8…-10 градусов. В воскресенье без существенных осадков, ночью −17…19 градусов, днем −8…-10 при западном ветре до 7−12 метров в секунду.
— На предстоящей неделе в крае установится погода без осадков, в южных районах
В Хабаровске на предстоящей неделе тоже без существенных осадков, лишь 8 и 9 марта возможен небольшой снег. Ночной фон температур — 15… −18 градусов днем — в первой половине недели −7…-9 градусов, во второй −3…-5.
Но даже и тогда температура воздуха будет в пределах нормы или даже ниже для начала марта.