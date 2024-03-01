В предстоящие выходные в Хабаровске пройдёт снег

— Днем в субботу еще сохранятся остатки снега, в основном на юге и на востоке края, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — На остальной территории — небольшой снег. Ветер северного направления с порывами до 9−14 метров в секунду, на побережье Татарского пролива 15−20 градусов. Температурный фон ночью −15…-23 градуса, местами до −32 градусов, на юге −11…-17 градусов, дневные температуры от −10 до −12 градусов, местами до −20.