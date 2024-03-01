Снежно и немного морозно будет в Иркутской области в выходные дни

Метеорологи прогнозируют небольшой и умеренный снег в Иркутской области в предстоящие выходные дни. Столбики термометров днем покажут от −20 до −2°С. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в Иркутском гидрометцентре.
«Сейчас на высоте господствуют потоки северо-западного направления. Местами по региону ожидается слабый снег», — рассказала заместитель начальника Иркутского гидрометцентра, ведущий агрометеоролог Наталья Домбровская.
В субботу, 2 марта, ожидается переменная облачность, возможен небольшой снег, в Чунском и северных районах местами умеренный снег, ветер юго-западный, северо-западный 5−10 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Ночью столбики термометров покажут −12,-17°, при прояснении −22,-27°, в западных и северо-западных районах местами −5,-10°, на севере Катангского района и в северо-восточных районах будет −25,-30°, днем −2,-7°, при облачной погоде −11,-16°.
В воскресенье, 3 марта, синоптики прогнозируют переменную облачность, ожидается небольшой, ночью местами умеренный снег, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, температура ночью −14,-19°, при прояснении −24,-29°, днём прогнозируют −5,-10°, местами −15,-20°.