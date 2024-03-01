16 пострадавших на производстве свердловчан получили автомобили

Помимо этого, для граждан с инвалидностью, которым транспорт необходим по медицинским показаниям в соответствии с программой реабилитации и абилитации, Соцфонд производит компенсацию по автострахованию по полисам ОСАГО. Компенсация составляет 50% выплаты по полису ОСАГО. Обратиться за компенсацией можно в течение всего срока действия полиса, то есть в течение года со дня его оформления. Для его оформления нужно подать заявление в клиентскую службу нашего Отделения и предоставить договор ОСАГО.