16 пострадавших на производстве свердловчан получили автомобили

В феврале Отделение СФР по Свердловской области вручило автомобили Lada Granta 16 жителям региона, пострадавшим на производстве. Машины имеют ручное управление, оборудованы механической коробкой передач. Оснащение соответствует индивидуальным особенностям и физическим возможностям новых владельцев.
«Сегодня в качестве средств реабилитации мы передаем автомобили нашим землякам, пострадавшим на производстве. Они помогут адаптироваться к новым условиям, быть более мобильными. Надеюсь, что эти машины помогут вам не снижать ритм жизни: успевать и на работу ездить, и повседневными делами заниматься», — обратилась управляющий региональным ОСФР Елена Альшиц к свердловчанам, получившим автомобили.
Специальные автомобили выдаются один раз в семь лет при отсутствии противопоказаний к вождению. По окончании этого срока авто заменяется новым, а прежнее также остается в распоряжении хозяев. Обеспечение производится за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
В течение периода эксплуатации за счет средств ОСФР владельцы могут частично компенсировать затраты на горюче-смазочные материалы и техническое обслуживание, а также один раз произвести капитальный ремонт автомобиля.
Помимо этого, для граждан с инвалидностью, которым транспорт необходим по медицинским показаниям в соответствии с программой реабилитации и абилитации, Соцфонд производит компенсацию по автострахованию по полисам ОСАГО. Компенсация составляет 50% выплаты по полису ОСАГО. Обратиться за компенсацией можно в течение всего срока действия полиса, то есть в течение года со дня его оформления. Для его оформления нужно подать заявление в клиентскую службу нашего Отделения и предоставить договор ОСАГО.
Также Социальный фонд финансирует дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, повредивших здоровье на работе. Им оплачиваются лекарственные средства, протезирование, санаторно-курортное лечение, переобучение, технические средства реабилитации.