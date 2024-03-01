В Ростове-на-Дону спасли 650-граммовую девочку, родившуюся раньше срока

В Ростове-на-Дону медики областного перинатального центра спасли 650-граммовую малышку, родившуюся раньше срока. Девочка, едва появившись на свет, перенесла операцию и реабилитацию. Длительное время ее состояние было стабильно тяжелым.
— Мы не сдавались. Выхаживали, дежурили, меняли тактику лечения. Затем начался новый сложный этап выхаживания в отделении патологии. Каждый набранный грамм был на вес золота, — рассказали в телеграм-канале перинатального центра.
Маму с маленькой дочуркой отпустили домой только через четыре месяца после рождения.
— Спустя каких-то четыре года она будет снежинкой в детском саду на новогоднем утреннике. Желаем счастья этой сильной семье, — написали ростовские медики.