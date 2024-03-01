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В Ростове-на-Дону спасли 650-граммовую девочку, родившуюся раньше срока

Медики в Ростове спасли новорожденную девочку, которая появилась на свет раньше срока.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону медики областного перинатального центра спасли 650-граммовую малышку, родившуюся раньше срока. Девочка, едва появившись на свет, перенесла операцию и реабилитацию. Длительное время ее состояние было стабильно тяжелым.

— Мы не сдавались. Выхаживали, дежурили, меняли тактику лечения. Затем начался новый сложный этап выхаживания в отделении патологии. Каждый набранный грамм был на вес золота, — рассказали в телеграм-канале перинатального центра.

Маму с маленькой дочуркой отпустили домой только через четыре месяца после рождения.

— Спустя каких-то четыре года она будет снежинкой в детском саду на новогоднем утреннике. Желаем счастья этой сильной семье, — написали ростовские медики.

медицина