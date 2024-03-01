В Москве выпустили тематические проездные ко Всемирному фестивалю молодежи

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС — генеральный информационный партнер мероприятия.