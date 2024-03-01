В Москве выпустили тематические проездные ко Всемирному фестивалю молодежи

«Единые» ко Всемирному фестивалю молодежи уже в продаже. Мы украсили билеты фирменным знаком фестиваля, а на обратной стороне поместили девиз праздника: «Начнем будущее вместе», — говорится в сообщении.
Как уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, купить тематические «Единые» можно в кассах и автоматах по продаже билетов московского метро.
Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС — генеральный информационный партнер мероприятия.