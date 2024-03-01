В Екатеринбурге музей советского быта «Сделано в СССР» переедет на новое место

Музей советского быта «Сделано в СССР» в Екатеринбурге планирует переезд на новое место. По словам директора музея Ирины Светоносовой, выставка будет располагаться в «Городке чекистов» по адресу проспект Ленина, 69.
— Точную дату переезда мы пока не можем озвучить, потому что сейчас в помещении заканчивается ремонт. Мы ждем, пока его доделают, чтобы начать переезд примерно в начале мая — конце апреля, — рассказала «КП-Екатеринбург» Ирина Светоносова.
Руководству музея пришлось выбирать новое место из нескольких вариантов, но было решено остановиться на «Городке чекистов». На решение повлияло несколько факторов — в частности, расположение в центре города и историческая значимость места, перекликающаяся с темой музея советского быта. Выбор в пользу «Городка чекистов» может повлиять и на экспозицию. По словам директора музея, локация позволит дополнить программу историями и легендами, связанными с этим местом.
Также Ирина Светоносова отметила, что площадь новой локации меньше, чем площадка по адресу улица Чебышева, 4. В связи с этим, возможно, музею придется отказаться от некоторых экспонатов.
— В новом месте помещение меньше, плюс там нет большой комнаты для хранения, как на Чебышева. Будем разговаривать с коллегами из других музеев, может быть, они что-нибудь заберут. Может, что-то удастся пристроить на донаты, — добавила Ирина Светоносова.
С текущим арендодателем помещения на улице Чебышева подписан договор о том, что аренда музея заканчивается 31 мая 2024 года.
— Мы дорабатываем это время, а 31 мая нас здесь уже быть не должно, так как заканчивается договор аренды. Мы остались [на Чебышева. — Прим. ред.] на прежних условиях, то есть аренда у нас та же самая, стоимость аренды не повысили, — рассказала директор музея.
По словам Ирины Светоносовой, перед переездом музей планирует провести прощальное мероприятие.