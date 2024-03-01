В Екатеринбурге музей советского быта «Сделано в СССР» переедет на новое место

— Мы дорабатываем это время, а 31 мая нас здесь уже быть не должно, так как заканчивается договор аренды. Мы остались [на Чебышева. — Прим. ред.] на прежних условиях, то есть аренда у нас та же самая, стоимость аренды не повысили, — рассказала директор музея.