Госконтроль откроет горячую линию по вопросам питания в школах 5 марта

Комитет Госконтроля Могилевской области откроет горячую линию по вопросам школьного питания, пишет БелТА.
Так, 5 марта в КГК Могилевщины будет работать горячая линия по вопросам качества школьного питания в учреждениях образования области. Жителям Могилевской области предлагают сообщить в КГК о недостатках в плане организации школьного питания, нарушениях и фактах нецелевого использования средств.
— Ведомство также интересуют мнения родителей и самих работников организаций, обеспечивающих питание школьников, о наличии проблем в этой сфере и путях их решения, — добавили в КГК.
Горячая линия будет работать с 9.00 до 16.00 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов. Номер горячей линии КГК Могилевской области: (8 −0222) 62−49−34.
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