Госконтроль откроет горячую линию по вопросам питания в школах 5 марта

Так, 5 марта в КГК Могилевщины будет работать горячая линия по вопросам качества школьного питания в учреждениях образования области. Жителям Могилевской области предлагают сообщить в КГК о недостатках в плане организации школьного питания, нарушениях и фактах нецелевого использования средств.