Как на праздничных выходных будут ходить поезда в Калининградской области

С 8 по 10 марта пригородные поезда в Калининградской области будут курсировать по расписанию выходного и праздничного дня. Об этом сообщает отдел корпоративных коммуникаций КЖД.
«Ласточки» будут отправляться:
Из Калининграда в Зеленоградск: в 6:37, 8:00, 10:13, 11:12, 12:15, 14:17, 16:18, 17:15, 17:55, 18:49 и 19:55.
Из Зеленоградска в Калининград: 7:45, 9:07, 11:15, 12:12, 13:16, 15:17, 15:51, 17:18, 18:56, 20:03, 21:03.
Из Калининграда в Светлогорск: 6:23, 7:41, 10:00, 10:40, 11:55, 12:55, 14:00, 14:54, 16:42, 17:40, 18:41.
Из Светлогорска в Калининград: 7:39, 8:57, 11:32, 12:47, 14:01, 15:07, 15:45, 16:42, 17:50, 18:54, 20:10.
На Советском направлении 8 и 9 марта отменяется вечерний пригородный поезд из Калининграда, а 9 и 10 марта — утренний поезд из Советска. Вечерний поезд из Советска отправится 10 марта в 17:54.
Пригородный поезд до Мамоново будет отправляться с Южного вокзала в 10:25, в обратном направлении — в 16:20.
Пригородные поезда до Багратионовска все праздничные дни будут отправляться с Южного вокзала в 8:10, со станции Багратионовск — в 14:14.
С 16 февраля поезд из Калининграда в Советск пошёл по новому расписанию.