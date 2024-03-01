Россиян в начале весны ждет короткая рабочая неделя

Согласно утвержденному правительством календарю выходных и праздничных дней на 2024 год, весной выходными будут дни с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая. Затем россиян ждут государственные выходные в честь Дня России в июне, Дня народного единства в ноябре и на Новый год в декабре.