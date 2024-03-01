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Минздрав координирует работу медиков на Всемирном фестивале молодежи в Сочи

На ВФМ в Сочи работают более тысячи медиков.
Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения Российской Федерации координирует работу медиков на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. К мероприятию привлекли более тысячи медработников.

«На объектах фестиваля с учетом резерва задействованы 10 медицинских пунктов, 15 мобильных медицинских бригад, 21 бригада скорой медицинской помощи в периметре и восемь бригад СМП вне периметра для обеспечения аэропорта, железнодорожных вокзалов, гостиниц для аккредитованных лиц», — рассказал журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он также отметил, что весь медперсонал работает в две смены, задействованы 100 волонтеров-медиков, а в медицинских организациях создан резерв коек.

Ранее сообщалось, что прилетающие на курорт иностранцы сдают ПЦР-тесты на ковид.