Массовый сбой произошел в работе спецЦОНов из-за смены часового пояса

О сбое в работе одного из алматинских автоЦОНов изданию almatytoday рассказали жители южной столицы.
«АвтоЦОН Алматы не работает с 9:00», — поделились читатели, которые предположили, что база слетела из-за смены часового пояса.
На это отреагировали в пресс-службе НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”.
«Уважаемые услугополучатели! Доводим до вашего сведения, что в связи со сменой часового пояса наблюдается временная некорректная работоспособность системы спецЦОНов. Специалистами ведутся работы по устранению проблемы. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении.
27 февраля 2024 года казахстанцев предупреждали о возможных сбоях в работе электронного правительства egov.kz из-за смены часового пояса. Но в АО «Национальные информационные технологии» отмечали, что технические работы будут проводиться до 2:00 1 марта.