В Саянске жители простились с харизматичным мэром Олегом Боровским

О скоропостижной смерти мэра Саянска стало известно 27 февраля. О причинах смерти пока не сообщается, однако известно, что за последний год глава города несколько раз попадал в больницу. Свои соболезнования в связи с кончиной градоначальника выразили губернатор Иркутской области, а также мэры городов и районов региона.