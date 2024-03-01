Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» пройдёт в Хабаровском крае

Главное музыкальное событие весны Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» (0+) пройдет в крае с 27 мая по 2 июня на 11 площадках. Фестиваль военных оркестров ежегодно радует хабаровчан как современными композициями, так и проверенными временем военными маршами, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

Сольные концерты пройдут в Городском дворце культуры, Доме офицеров Восточного военного округа, Краевом дворце дружбы «Русь», Хабаровском музыкальном театре. Также концертные выступления оркестров состоятся в парке « Динамо », в парке им. Н. Н. Муравьева-Амурского и на Комсомольской площади.

Отметим, что в этом году площадки претерпели изменения — фестиваль возвращается с «Арены Ерофей» в «Платинум Арену». Здесь пройдет главное дефиле-представление. Кроме того, один из оркестров даст выездной концерт в Драматическом театре Комсомольска-на-Амуре.