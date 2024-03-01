Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» пройдёт в Хабаровском крае

Главное музыкальное событие весны Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» (0+) пройдет в крае с 27 мая по 2 июня на 11 площадках. Фестиваль военных оркестров ежегодно радует хабаровчан как современными композициями, так и проверенными временем военными маршами, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Сольные концерты пройдут в Городском дворце культуры, Доме офицеров Восточного военного округа, Краевом дворце дружбы «Русь», Хабаровском музыкальном театре. Также концертные выступления оркестров состоятся в парке «Динамо», в парке им. Н. Н. Муравьева-Амурского и на Комсомольской площади.
Завершится фестиваль традиционным посещением аллеи военных музыкантов в парковой зоне Краевого цирка и марш-парадом по улице Муравьева-Амурского.
На фестивале заявлены коллективы из Москвы, Владивостока и Хабаровска. В краевую столицу планируют приехать музыканты Центрального военного оркестра Минобороны РФ, Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова, Военный оркестр штаба Тихоокеанского флота из Владивостока. На фестивале выступят и хабаровские коллективы: Военный оркестр штаба Восточного военного округа, Военный оркестр штаба Восточного округа войск национальной гвардии РФ, а также Церемониальный ансамбль «Гранд Триумф» ДВЮИ МВД РФ.
Напомним, «Амурские волны» стартовали в 2012 году по инициативе начальника военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Валерия Халилова. За все время проведения масштабного фестиваля в нём приняли участие музыканты из Республики Беларусь, КНДР, Казахстана, Монголии, КНР, оркестр кельтских волынок и барабанов и многие другие.
В прошлом году фестиваль объединил более 700 музыкантов из 11 оркестров. Концерты, дефиле и марш-парад посетили около 50 тысяч зрителей. А онлайн-трансляцию посмотрели свыше 17 тысяч человек.
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