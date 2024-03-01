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Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» пройдёт в Хабаровском крае

Он пройдет на 11 площадках края.
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Главное музыкальное событие весны Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» (0+) пройдет в крае с 27 мая по 2 июня на 11 площадках. Фестиваль военных оркестров ежегодно радует хабаровчан как современными композициями, так и проверенными временем военными маршами, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

Сольные концерты пройдут в Городском дворце культуры, Доме офицеров Восточного военного округа, Краевом дворце дружбы «Русь», Хабаровском музыкальном театре. Также концертные выступления оркестров состоятся в парке «Динамо», в парке им. Н. Н. Муравьева-Амурского и на Комсомольской площади.

Отметим, что в этом году площадки претерпели изменения — фестиваль возвращается с «Арены Ерофей» в «Платинум Арену». Здесь пройдет главное дефиле-представление. Кроме того, один из оркестров даст выездной концерт в Драматическом театре Комсомольска-на-Амуре.

Завершится фестиваль традиционным посещением аллеи военных музыкантов в парковой зоне Краевого цирка и марш-парадом по улице Муравьева-Амурского.

На фестивале заявлены коллективы из Москвы, Владивостока и Хабаровска. В краевую столицу планируют приехать музыканты Центрального военного оркестра Минобороны РФ, Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова, Военный оркестр штаба Тихоокеанского флота из Владивостока. На фестивале выступят и хабаровские коллективы: Военный оркестр штаба Восточного военного округа, Военный оркестр штаба Восточного округа войск национальной гвардии РФ, а также Церемониальный ансамбль «Гранд Триумф» ДВЮИ МВД РФ.

Организаторами мероприятия выступают министерство обороны России, правительство Хабаровского края и администрация города. Позже они подробнее расскажут и об остальных коллективах, которые порадуют жителей и гостей края своим творчеством, стройным маршем и армейской выправкой.

Напомним, «Амурские волны» стартовали в 2012 году по инициативе начальника военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Валерия Халилова. За все время проведения масштабного фестиваля в нём приняли участие музыканты из Республики Беларусь, КНДР, Казахстана, Монголии, КНР, оркестр кельтских волынок и барабанов и многие другие.

В прошлом году фестиваль объединил более 700 музыкантов из 11 оркестров. Концерты, дефиле и марш-парад посетили около 50 тысяч зрителей. А онлайн-трансляцию посмотрели свыше 17 тысяч человек.

Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут бесплатно посетить мероприятие по «Пушкинской карте».

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