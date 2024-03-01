«Ревнуют, ловят мышей и грызут клубнику»: артисты театра снялись с котами из приюта и поделились своими историями

1 марта — Международный день кошек, который «КП-Самара» отмечает традиционным фотопроектом. Его цель — помочь животным из приюта найти любящую семью. В этом году с обитателями котейни «ЧуКОТка» сфотографировались артисты Самарского художественного театра. На фотосессию они пришли в стильных костюмах из спектакля «Ромео и Джульетта», шуточно объясняя свой выбор: «Пусть после этой съемки с людьми в черном в жизни каждого котика начнется белая полоса».
Почти все участники предыдущих проектов нашли новых хозяев.
Ну, а если вы пока не готовы брать питомца домой, то можно прийти в котейню «ЧуКОТка» по адресу: ул. Молодогвардейская, 66. Выпить чаю, поиграть в настолки и насладиться компанией множества кошек. Также котейня будет рада любой помощи бездомным животным.
Анна Попова.
В детстве в моем дворе всегда были кошки. Мы любили о них заботиться, лечить и играть. А уж если у какой-то из кошечек появлялось потомство, то нашему счастью не было предела. Мы всем двором хватались за молоток, гвозди и подручные материалы, чтобы смастерить им теплый и надежный дом.
Помню, как мы разносили уже подросших котят по домам наших соседей или просто знакомых. Думаю, этим занимался каждый ребенок, если во дворе были собаки или кошки. Но с того времени я так и подкармливаю бездомных котеек, что вижу на улице. Стараюсь купить им что-то вкусное, сытное и полезное. Вряд ли они смогут найти это сами.
Моя мечта — это дом для всех бездомных животных. Чтобы каждый мог почувствовать, что такое любовь. Чтобы засыпая, каждый чувствовал, что завтра все будет хорошо, а может, даже лучше, чем вчера.
Джесса.
Джессу нашли на улице, ее взяла на передержку бабушка, которая жила неподалеку. Но ей тяжело ухаживать за кошкой, и Джесса попала в приют. У Джессы вирус ВИК (вирус иммунодефицита кошек), из-за которого что у нее нет антител к коронавирусу.
Кошачий вирус не передается людям, но Джесса одна из всего приюта не имеет возможности выйти из клетки совсем. С этим заболеванием ее нельзя держать вместе с другими кошками, а у приюта нет для Джессы отдельной комнаты. Сотрудники стараются брать ее на руки и давать гостям без контакта с другими животными, что, конечно, тяжело для такой общительной кошки. Она любит лезть на плечи, облизывать волосы, жевать бижутерию — сережки и кулончики. Джесса очень хочет играть с другими кошками. Наверное, она единственная кошка, которая играет всеми игрушками, которые есть у нее в клетке.
Людмила Кряченкова.
У моей подруги пропал котенок. И я решила на Новый год сделать ей подарок. Сама была занята — сессия, поэтому попросила соседку съездить на рынок и купить котенка.
Потом она вернулась, стучит мне в дверь. Я открываю и вижу маленького миленького котенка. Он запал мне в самое сердце. Сразу поняла, что не могу его никому отдать! Назвала его Лео. Он прожил с нами 18 лет.
Но так как я решила все-таки подарить котенка подружке, то сама поехала на рынок и купила разноцветного, пушистого и смелого котенка! Я взяла новогоднюю коробку из-под конфет, положила внутрь мишуры, посадила котенка и закрыла! И пошла дарить.
Подружка, ни о чем не подозревая, открывает коробку… а там пушистое чудо! Она была очень счастлива получить в подарок котенка.
Шейк.
Шейк поступил от волонтера, у которого много кошек дома, плюс еще кормит кошек у подъезда. Они там живут в подвале. Его сестра тоже была в приюте, но быстро уехала. А Шейка пришлось ловить дважды, чтобы забрать с улицы. К сожалению, в приюте у него обнаружили ВИК, и он требует особого ухода. Когда поступил в приют, долго был очень неухоженный и худенький. Когда его перевели в комнату, котик быстро поправился и стал шикарным котищей.
Александр Цыцеров.
Я тяготел к котам с самого детства. Когда был ребенком, постоянно играл с ними у родственников. У нас не было возможности завести кошку. Играя с животными, я постоянно говорил с ними, ставя на один уровень с людьми. Коты — это самое прекрасное, что у нас есть. Я, как родившийся в год тигра, чувствую даже в себе кошачий характер.
Дункан.
Он поступил вместе с несколькими другими кошками с другого приюта, у которого возникли сложности, и кошачье отделение расформировывали. А в первый приют его принесли дети и очень попросили взять.
Кот шикарнейший — добрый, ласковый, любит играть с другими кошками, но его игры понимают не все сородичи — некоторые боятся. Любит ходить за людьми, обожает, когда ему делают массаж спинки.
Алла Набокова.
У моего однокурсника в студенческую пору обитала кошка по имени Кошка. Он жил один в бабушкиной квартире, и Кошка любила его всей своей кошачей душой! Мы часто собирались у него в гостях (еще бы — своя квартира!) по самым серьезным делам вроде подготовки к студвеснам и просто так. Кошка терпела. Она спокойно принимала в доме мальчишек, а вот к девчонкам ревновала! Да-да! Кошка выказывала истинно женскую ревность, охраняя своего хозяина.
Досталось однажды и мне. Мы пришли с подругой выучить новую песню, принесли гитару и начали петь. Кошка села напротив, внимательно нас рассмотрела и ушла. Мы, наивные, еще над ней посмеивались и не догадались, что она затаилась и приготовилась к охоте.
Когда я пошла на кухню за чашкой чая, она неожиданно прыгнула мне на плечи с кухонного шкафа, пробежала вниз по спине, выпустив коготки и оцарапав меня.
От неожиданности и боли я взвизгнула. На шум прибежала подруга, а Кошка, выскочив из-под стола, цапнула ее за ногу и исчезла. Хозяин пришел нам на помощь с опозданием, поругал вслух Кошку, поискал ее, чтоб наказать, но не нашел. Мы допели и стали собираться домой. Когда мы выходили в дверь, явилась Кошка и, мурлыкая, стала тереться о ноги хозяина. Конечно, он не стал ее ругать, а взял на руки и погладил. Вот такая Кошка — собственница!
Поночка.
Поночка давно попала в приют с отлова. Ее забрали супруги вместе с другой кошкой. Но два года назад Поночка вернулась, потому что в принявшей ее семье случилась трагедия. Сначала умерла хозяйка, потом в пожаре погиб хозяин. Кошки были на улице, и их вернули соседи в приют. При поступлении им сделали тесты, и, к сожалению, у Поночки нашли хронический вирус иммунодефицита кошек (ВИК). Людям он не передается. Теперь она живет в отдельной комнате с котиками, у которых такой же статус. Вирус никак особо не проявляется, у кошек хорошее качество жизни. Но с другими кошками контактировать им нельзя.
Поночка ласковая кошка, которая готова чуть ли не жить на человеке. Если сотрудники котокафе садятся на пол, она тут же ложится им на колени. Чудная кошка, но люди боятся брать кошек с таким диагнозом, как бы сотрудники приюта не объясняли, что с ними нет проблем, не нужна даже терапия.
Сергей Трегубов.
В деревне у моих родственников у кошки родились котята. Раздали всех по знакомым, и остался только один. Он был очень слабый, слепой, совсем не двигался и в один день перестал дышать. Было решено похоронить его далеко за огородом, в лесочке. Прошло два или три дня и на пороге появляется это чудо; весь в грязи, хлопает глазами и кричит! Сейчас красивый, пушистый, серый кот. Зовут Красавчик. Он живет в деревне у моих родственников, и я часто там бываю.
Нула.
Нулу вместе с братиком кто-то из жильцов оставил в подъезде, в приют их привезли вместе. Брата давно забрали в приемную семью, а Нула живет в приюте уже два года. У нее есть особенность с глазками. Вероятно, это было с самого детства: кажется, как будто у нее два зрачка. Жить ей это не мешает, она видит.
Нула и ласковая и игривая. Хорошо уживается с другими кошками. Крайне редко конфликтует, старается находить общий язык даже с задиристыми кошками.
Юлия Суворова.
Недавно прочитала статью, что те, кто любит собак, принимают любовь от окружающего мира, а те, кто котов, предпочитают любовь отдавать.
Я из первой категории людей. Но любителей кошек можно понять: как только видишь пушистое создание, сразу бежишь гладить, целовать и обнимать этот комочек счастья. Что-то королевское, мистическое, завораживающие в них есть, поэтому, несмотря на то, что я люблю собак, при виде котиков не могу устоять и тоже перед ними преклоняюсь.
Лакрица.
Кошку нашли на улице у подъезда, пристроили на передержку и ждали места в приюте. В приюте уже обнаружили ВИК. Это, наверное, самая ласковая и самая спокойная кошка приюта, она позволяет с собой делать все что угодно. Никакой агрессии ни при каких процедурах. Нежная, добрая кошка, скорее всего, когда-то раньше жила дома. У нее есть особенность: деформированы когти на одной из передних лапок. Возможно, была какая-то травма.
Анна Калганова.
Без кота — жизнь не та! Сколько себя помню, всегда в доме жил пушистик. И сейчас со мной живет уже 15 лет кошка Бахча. Каждое лето она уезжает к моим родителям в частный дом. И, если живя со мной в квартире, она ведет себя как приличная домашняя кошка, то там она превращается в хулиганку. Дерется с котами, ловит мышей, роет мамины розы, грызет клубнику. Как-то родители заливали площадку бетоном, так эта проказница тут как тут. Пробежала по свежему бетону, оставив следы (они так и застыли), испугалась, подпрыгнула и упала в корыто с бетоном. Испугалась еще больше и убежала под кусты. Еле выловили и отмыли.
Литиция.
Ее нашли на улице, и кошка какое-то время жила в гараже у куратора. Как только появилось место в приюте, переехала туда. Литиция забавнейшая кошка, играет со всеми кошками, кто согласен и нет. Найдет, как применить любую игрушку. Все новое, что приносится в котейню, сначала пробует она. Застать ее в спокойном состоянии не так просто, если она не спит.