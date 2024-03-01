«Ревнуют, ловят мышей и грызут клубнику»: артисты театра снялись с котами из приюта и поделились своими историями

Поночка давно попала в приют с отлова. Ее забрали супруги вместе с другой кошкой. Но два года назад Поночка вернулась, потому что в принявшей ее семье случилась трагедия. Сначала умерла хозяйка, потом в пожаре погиб хозяин. Кошки были на улице, и их вернули соседи в приют. При поступлении им сделали тесты, и, к сожалению, у Поночки нашли хронический вирус иммунодефицита кошек (ВИК). Людям он не передается. Теперь она живет в отдельной комнате с котиками, у которых такой же статус. Вирус никак особо не проявляется, у кошек хорошее качество жизни. Но с другими кошками контактировать им нельзя.