Порядка миллиона цветов высадят в этом году в Хабаровске

С наступлением весны специалисты «Горзеленстроя» начали подготовку к украшению Хабаровска цветами. Мэр города Сергей Кравчук проверил, как выполняется его указание по озеленению краевого центра.
— В этом году, как и в прошлом, по моему поручению в теплый период в Хабаровске высадят миллион цветов. Предприятие подготовило саженцы и ухаживает за ними. Процесс налажен, это значит, что горожане летом будут любоваться украшенными клумбами и вазонами. 200 тысяч ростков уже высадят к 9 мая, — сказал Сергей Кравчук.
Кроме того, главе города рассказали о подготовке к Международному женскому дню. К празднику специалисты высалили 15 тысяч тюльпанов. Все цветы уже выкупили предприниматели города, которые заранее делали заявки. Эти растения смогут долго сохранить свой презентабельный вид.
Также директор «Горзеленстроя» Зоя Русина рассказала о высадке деревьев. В этом году в городе появятся около четырех тысяч саженцев разных пород. Весной на улицах появятся 1,5 тысячи кустарников и тысяча деревьев.