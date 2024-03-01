Порядка миллиона цветов высадят в этом году в Хабаровске

— В этом году, как и в прошлом, по моему поручению в теплый период в Хабаровске высадят миллион цветов. Предприятие подготовило саженцы и ухаживает за ними. Процесс налажен, это значит, что горожане летом будут любоваться украшенными клумбами и вазонами. 200 тысяч ростков уже высадят к 9 мая, — сказал Сергей Кравчук.