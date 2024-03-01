Минтруда: белорусам уменьшают рабочий стаж при зарплате ниже минимальной

В Беларуси при получении зарплаты меньше минимальной работникам будут уменьшать трудовой стаж. Об этом начальник главного управления пенсионного обеспечения Минтруда и соцзащиты Елена Гоморова рассказала на «Беларусь 1».
Прежде всего, представитель Минтруда напомнила о том, что трудовые пенсии в Беларуси финансируются за счет взносов, поступающих от работодателей и работников. А право на предоставление трудовой пенсии предоставляется в зависимости от уплаты страховых взносов. Для получения пенсии в 2024-м трудовой стаж с уплатой страховых взносов должен составлять не менее 19,5 лет, начиная с 2025-го — 20 лет. Пониженные требования к трудовому взносу предусмотрены для отдельных категорий граждан.
Отдельно Гоморова напомнила о том, что в Беларуси после 1 июля 1998 года продолжительность стажа зависит от уровня заработной платы.
— Если работник получал заработную плату ниже минимальной заработной платы, то стаж будет скорректирован в сторону уменьшения, — указала специалист.
Здесь же она добавила, что при подтверждении периодов работы после 1 июля 1998-го до 1 января 2023-го необходимо предоставление документа о сумме заработка, с которой уплачивались страховые взносы.