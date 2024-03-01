Минтруда: белорусам уменьшают рабочий стаж при зарплате ниже минимальной

Прежде всего, представитель Минтруда напомнила о том, что трудовые пенсии в Беларуси финансируются за счет взносов, поступающих от работодателей и работников. А право на предоставление трудовой пенсии предоставляется в зависимости от уплаты страховых взносов. Для получения пенсии в 2024-м трудовой стаж с уплатой страховых взносов должен составлять не менее 19,5 лет, начиная с 2025-го — 20 лет. Пониженные требования к трудовому взносу предусмотрены для отдельных категорий граждан.