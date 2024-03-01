Весна в Петербурге началась с аномалии

Первые весенние выходные петербуржцы проведут в тепле и почти без осадков. Условия для такой погоды создаст северо-западная периферия антициклона, сообщает специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 1 марта.
«Температура на 3−5 градусов превысит средние многолетние показатели. Ожидается дальнейшее уменьшение снежного покрова, высота которого к утру пятницы составляет всего до 4 сантиметров», — говорит синоптик.
В пятницу будет облачно с неустойчивыми прояснениями. Местами возможна гололедица, но обойдется без осадков. Дневная температура поднимется до +5 градусов. Ветер подует с юга со скоростью 3−8 м/с.
В ночь на субботу ожидается около −2, без осадков. Днем — от +2 до +4 градусов. Ветер усилится до 4−9 м/с.
3 марта, в воскресенье, будет тепло и днем, и ночью. В темное время суток столбики термометров покажут 0…+2 градуса, днем — до +5, переменная облачность и без осадков. Ветер сменит направление на юго-восточное.
Атмосферное давление все выходные будет стабильным — 770 мм рт. ст., что выше нормы.
Такая погода останется в Петербурге и в начале следующей недели. По предварительному прогнозу, в понедельник будет сухо, а воздух прогреется до +2…+4 градусов.