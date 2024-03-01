В Красноярске 1 марта стартовал прием заявок на премию главы города

Для участия нужно заполнить электронную форму, а после получения ответного письма на почту, предоставить нужный пакет документов. Их будут собирать с 15 до 27 апреля. В первом этапе конкурса комиссия оценит претендентов, а на втором — определит точный список. Финалисты получат диплом, нагрудный знак и премию в 70 тысяч рублей.