В Красноярске 1 марта стартовал прием заявок на премию главы города

Премию главы Красноярска можно получить по одной из шести номинаций: за высокие достижения в научно-учебной деятельности, в области образования, культуры и искусства, достижения в спортивной, общественной, а также профессиональной деятельности.
Прием документов стартовал 1 марта и продлится до 31 марта включительно.
«Подать заявки могут молодые красноярские ученые, призёры олимпиад, соревнований, дипломанты конкурсов и фестивалей, а также лидеры общественных объединений и молодые профессионалы в возрасте от 14 до 35 лет включительно», — сообщают в администрации Красноярска.
Для участия нужно заполнить электронную форму, а после получения ответного письма на почту, предоставить нужный пакет документов. Их будут собирать с 15 до 27 апреля. В первом этапе конкурса комиссия оценит претендентов, а на втором — определит точный список. Финалисты получат диплом, нагрудный знак и премию в 70 тысяч рублей.