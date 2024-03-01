Всемирный фестиваль молодежи открылся в «Сириусе»

Участники Всемирного фестиваля молодежи займутся проектированием лучшего будущего всей Земли, основанного на принципах многополярного и справедливого мира. Во всех вопросах им помогут 5 тыс. волонтеров из разных стран.
«В первую очередь это эмоции. Я очень эмоциональный человек. Также знакомства и возможность показать участникам, какая Россия гостеприимная страна», — отметила волонтер из Сирии Варинта Шайхуан.
Волонтер из Нигерии Мустафа Абдужери рассказал, что на фестивале он курирует 20 человек. По словам Абдужери, он очень рад увидеться и пообщаться с участниками мероприятия.
Среди участников есть представители новых регионов России, для них это уникальный шанс не только пообщаться с ровесниками из других стран, но и рассказать правду о том, что происходило в последние десять лет на их малой родине.
Кроме того, каждый гость и участник фестиваля сможет поближе познакомиться с Россией, ее достижениями в науке, культуре, спорте и многих других областях.
27 февраля корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал о подготовке Сочи и «Сириуса» к фестивалю. Волонтеры и участники делегаций со всей страны создавали арт-объекты — символы своей малой Родины, чтобы познакомить с ней других участников.
Всемирный фестиваль молодежи в России проведут уже в третий раз. Новый виток международной дружбы зародится здесь, в Сочи, куда приедут самые яркие, амбициозные участники в возрасте от 14 до 35 лет из США, Великобритании, Германии, Франции, Индии и десятков других стран.