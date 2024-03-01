Кого из звезд можно встретить на фестивале в Сочи

«В списке приглашенных сербский режиссер, обладатель “Золотых пальмовых ветвей” Эмир Кустурица; сербский актер, исполнитель главных ролей в “Холопе” и “Отель Белград” Милош Бикович; актриса театра и кино, сыгравшая в “Елках”, Екатерина Шпица; сенатор, трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе, Герой Российской Федерации Александр Карелин», — сообщает «ФедералПресс».
Также приглашены звезды российской эстрады: Леонид Агутин, Ольга Бузова, художественный руководитель Театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков; чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова; олимпийский чемпион по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта России Александр Легков; публицист, блогер Дмитрий Goblin Пучков; главный дирижер Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» Фабио Мастранджело (Италия, живет в России); исполнительный директор по пилотируемым космическим программам государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Сергей Крикалев; победитель конкурса «Принцип слова» Анна Бабина, актер театра и кино, заслуженный артист России Дмитрий Дюжев; бразильский журналист и геополитический аналитик Эскобар Магадо Франса Петронио Славио (Бразилия); чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин; двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы по шахматному блицу, пятикратная чемпионка России Валентина Гунина, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов; заведующий кафедрой материаловедения полупроводников и диэлектриков Университета МИСИС, профессор Сколтеха Артем Оганов.
На площадке «Знание. Кино» в кинолекториях будут показаны фильмы «Лед 3», «Хронос», «Холоп 2», «Нюрнберг», «20/22», «Чебурашка», «Повелитель ветра», «Вызов» и документальные фильм «Лаборатории смерти», «Без срока давности. Жертвоприношение. Дети».
Ранее сообщали, что во время фестиваля, который торжественно откроется 2 марта, зрители увидят гонки, шоу по фигурному катанию, отведают разные блюда. Ожидается 20 000 российских и иностранных молодых лидеров в разных сферах.