Кого из звезд можно встретить на фестивале в Сочи

Также приглашены звезды российской эстрады: Леонид Агутин, Ольга Бузова, художественный руководитель Театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков; чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова; олимпийский чемпион по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта России Александр Легков; публицист, блогер Дмитрий Goblin Пучков; главный дирижер Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» Фабио Мастранджело (Италия, живет в России); исполнительный директор по пилотируемым космическим программам государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Сергей Крикалев; победитель конкурса «Принцип слова» Анна Бабина, актер театра и кино, заслуженный артист России Дмитрий Дюжев; бразильский журналист и геополитический аналитик Эскобар Магадо Франса Петронио Славио (Бразилия); чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин; двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы по шахматному блицу, пятикратная чемпионка России Валентина Гунина, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов; заведующий кафедрой материаловедения полупроводников и диэлектриков Университета МИСИС, профессор Сколтеха Артем Оганов.