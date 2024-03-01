«При представлении определенного пакета документов не придется доплачивать». МНС пояснило правила подачи декларации при работе за границей

Что касается доходов из-за границы, которые надо декларировать и уплачивать с них налоги, то это не только зарплата, но и, например, доход от продажи акций или других ценных бумаг, от продажи долей в уставных фондах иностранных предприятий, в виде процентов по счетам или вкладам в иностранных банках, полученные в дар от иностранных граждан, выигрыши в иностранных казино, предпринимательская деятельность.