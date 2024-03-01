«При представлении определенного пакета документов не придется доплачивать». МНС пояснило правила подачи декларации при работе за границей

У белорусов остался ровно месяц, до 1 апреля 2024, чтобы подать налоговую декларацию за 2023 год. В первую очередь, как сообщил в комментарии БелТА начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский, это касается тех, кто, в 2023 получал доходы из-за границы и за границей и находился на территории Беларуси более 183 дней, то есть более полугода.
По словам Андрея Ковалевского, есть нюанс в отношении тех месяцев, которые гражданин Беларуси жил и работал за рубежом. Если это были разные страны и он, например, по два месяца находился в каждой новой стране, то по белорусскому законодательству он все же признается налоговым резидентом Беларуси и должен предоставить налоговую декларацию.
Что касается заработной платы за границей, то налоги, уплаченные с зарплаты за границей, подлежат зачету в Беларуси.
«Если человек несколько месяцев работал в РФ, у него удержали 13% налога, то в Беларуси при представлении определенного пакета документов ему не придется доплачивать, поскольку у нас ставки единые», — отметил специалист, но подчеркнул, что в этом случае подать декларацию все равно надо.
Что касается доходов из-за границы, которые надо декларировать и уплачивать с них налоги, то это не только зарплата, но и, например, доход от продажи акций или других ценных бумаг, от продажи долей в уставных фондах иностранных предприятий, в виде процентов по счетам или вкладам в иностранных банках, полученные в дар от иностранных граждан, выигрыши в иностранных казино, предпринимательская деятельность.