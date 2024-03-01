Латвия хочет ограничить въезд авто на белорусских номерах

Власти Латвии рассматривают законопроект для ограничения въезда и нахождения в стране автомобилей с белорусскими госномерами, сообщили в эфире СТВ.
Так, в латвийский парламент на рассмотрение поступил законопроект об ограничении въезда в Латвию автомобилей, зарегистрированных в Беларуси.
Согласно документу, авто, которые зарегистрированы в Беларуси, должны будут покинуть территорию Латвии или быть перерегистрированы в течение 3 месяцев при вступлении поправок в силу.
Владельцам авто на белорусских номерах при нарушениях грозят штрафы в размере от 750 до 2000 евро с возможной конфискацией автомобилей.
Напомним, в декабре Латвия отправила Украине около 300 конфискованных авто.
А еще закрылись пункты пропуска на границе Беларуси и Литвы с 1 марта 2024.".