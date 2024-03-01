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Латвия хочет ограничить въезд авто на белорусских номерах

Латвия может ограничить въезд машин, зарегистрированных в Беларуси.
Источник: Комсомольская правда

Власти Латвии рассматривают законопроект для ограничения въезда и нахождения в стране автомобилей с белорусскими госномерами, сообщили в эфире СТВ.

Так, в латвийский парламент на рассмотрение поступил законопроект об ограничении въезда в Латвию автомобилей, зарегистрированных в Беларуси.

Согласно документу, авто, которые зарегистрированы в Беларуси, должны будут покинуть территорию Латвии или быть перерегистрированы в течение 3 месяцев при вступлении поправок в силу.

Владельцам авто на белорусских номерах при нарушениях грозят штрафы в размере от 750 до 2000 евро с возможной конфискацией автомобилей.

Напомним, в декабре Латвия отправила Украине около 300 конфискованных авто.

А еще закрылись пункты пропуска на границе Беларуси и Литвы с 1 марта 2024.".