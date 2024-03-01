День рождения раз в четыре года: 29 февраля на Южном Урале родились 77 малышей

Такие данные приводит Государственный комитет по делам ЗАГС региона.
«Несмотря на то, что этот день бывает всего раз в четыре года, 37 пар молодоженов выбрали его для бракосочетания. А еще в этот день родились 77 малышей, которые будут отмечать свой день рождения особенным образом», — говорится в комментарии.
Также сообщается, что в прошедшем месяцев семьями стали 1 238 пар влюбленных. Самым популярным днем свадеб стала красивая дата — 24.2.24, в этот день в Челябинской области молодожены заключили 210 союзов.
В феврале зарегистрировано 2 212 рождений: мальчиков — 1 127, девочек — 1 085.