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День рождения раз в четыре года: 29 февраля на Южном Урале родились 77 малышей

В Челябинской области 29 февраля 2024 года родились 77 малышей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Такие данные приводит Государственный комитет по делам ЗАГС региона.

«Несмотря на то, что этот день бывает всего раз в четыре года, 37 пар молодоженов выбрали его для бракосочетания. А еще в этот день родились 77 малышей, которые будут отмечать свой день рождения особенным образом», — говорится в комментарии.

Также сообщается, что в прошедшем месяцев семьями стали 1 238 пар влюбленных. Самым популярным днем свадеб стала красивая дата — 24.2.24, в этот день в Челябинской области молодожены заключили 210 союзов.

В феврале зарегистрировано 2 212 рождений: мальчиков — 1 127, девочек — 1 085.