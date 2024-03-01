«Я весила почти сто килограммов в 12 лет»: истории борьбы девушек с анорексией и булимией

Ненависть к собственному отражению, зависть по отношению к привлекательным стройным людям съедает изнутри, а боль в кишечнике отдает горьким привкусом во рту. Так девушки с расстройствами пищевого поведения (РПП) описывают то, что испытывают почти каждый день. Жительницы дальневосточного центра не оказались исключением.

«Комсомолка» рассказывает истории владивостокцев, которые попались на крючок РПП. Что это и что предпринимают местные эксперты?

Потеряла более 20 кг за три месяца

Лера, 25 лет.

Валерия (имена героинь историй изменены — прим. редакции) вспоминает, что у нее были проблемы с весом с самого рождения. До двух лет она стремительно теряла массу тела, врачи говорили, что такими темпами она может умереть. Каких-либо физических причин: будучи младенцем, девочка просто отказывалась от молочной смеси и не воспринимала прикорм. Ее мама постепенно начала опускать руки, ведь специалисты никаких утешительных прогнозов не давали.

Однако через пару лет, будто по взмаху волшебной палочки, она начала хорошо есть. По крайней мере, Лере так рассказали родители. Девочка начала расти вширь, будто на дрожжах, и уже к первому классу весы показывали отметку в 69 килограммов.

"В детском саду меня постоянно обзывали коровой и шпыняли, а я не могла понять, почему. До семилетнего возраста я в принципе плохо понимала, что разительно отличаюсь от ровесников габаритами. Осознание пришло уже в первом классе, когда мой одногодка не просто избивал меня, а делал это, обзывая жирной.

Девочки либо смеялись надо мной, либо игнорировали, а одна пыталась подражать задирам. Сыпала хлеб на голову, принижала и морально опускала во время уроков физкультуры. Я ни с кем не общалась с самых ранних лет, единственным собеседником была мама. Классная руководительница видела издевательства. Мама разбиралась с ней, но результат был один — потворство хулиганам. Приводим слова собеседницы от первого лица:

«Они правильно делают, так запускать себя нельзя. Сделайте что-нибудь с Лерой», — я дословно помню эти слова. Ничего поделать с поведением людей я не могла. Меня переводили из школы в школу, за жизнь я сменила около четырех мест обучения: обычные муниципальные и платные гимназии. Но ничего не менялось. Меня в лучшем случае игнорировали.

К 12 годам мой вес достиг 97 килограмм, мне ставили ожирение третьей степени, но плохо я себя не чувствовала. Активно гуляла в одиночестве, занималась творчеством, даже училась танцам. Ела при этом, как не в себя, и я до сих пор не знаю, почему. Просто упаковка конфет была десертом, порция макарон для здорового крупного мужчины — завтраком, несколько пачек чипсов — закуской, и так далее. Мама пыталась как-то бороться с этим, но все безуспешно.

Так продолжалось до лета, пока я не увидела фотографии с отдыха на море и не ужаснулась. Мое лицо не помещалось в объектив, все тело выглядело, как старый вздутый комод, а руки походили на полиэтиленовые пакеты с водой. Я начала гнобить себя. Считала, что недостойна зайти в кафе или попадаться людям на глаза. Закрывала лицо волосами, специально для этого отрастила челку. В автобусе размышляла, не помешаю ли другим пассажирам? Я ведь такая огромная…

Тогда, примерно в 12, я начала искать различные диеты и упражнения в интернете. В соцсетях нашла одну группу, где пропагандировали голодание, рекомендовали почаще вставлять два пальца в рот. Комментаторы говорили о быстром эффекте, подкрепляли свои слова фотографиями, и я, будучи ребенком, поверила.

Напомню, что в то время у меня все еще не было друзей. Мама много работала, а домой возвращалась уставшая и поздним вечером.

Не хотелось ее нагружать проблемами. Поэтому я молча отказалась практически от всей еды. Около трех-четырех месяцев ела один раз в день: после школы. Небольшой кусок вареной курицы и две ложки квашенной капусты. Занималась спортом три раза в неделю, много ходила. Минус 25 килограммов за три месяца. Сейчас я понимаю, что это ужасно нездоровый подход. Но тогда мне нравилось, что я видела в зеркале.

В 14 лет у меня появились приятели: я связывала это именно с похудением. А потом захотелось сбросить еще, думала, что к 15 годам таким образом появятся отношения — всем подросткам хочется романтики. Правда, самооценка продолжала находиться на уровне плинтуса. Чтоб стать достойной чье-то любви, я сидела на питьевой диете, иногда старалась заполнять желудок только водой. Сил было мало, но я не пропускала тренировки. Они не действовали мгновенно, как раньше, от голодания кружилась голова, была постоянная слабость, я часто «тормозила».

Мое состояние оставляло желать лучшего, в течение двух лет стресс копился, я стала раздражительной, пренебрежительной. Считала, что выше других людей, раз могла терпеть такие лишения, при этом сгоняя седьмой пот во время бега.

До идеала внешности, который постоянно маячил в голове, было далеко, поэтому я решила действовать радикальнее. Я начала вызывать рвоту после каждого приема пищи. Начала пить несильные слабительные, а количество тренировок увеличила.

Выглядеть стала прекрасно. Но радость не продлилась долго. Буквально через два месяца пришел так называемый «откат». Половина того, что я сбросила, вернулась, хотя образ жизни не менялся. На этой почве я постоянно плакала в подушку и думала, что проще умереть, чем воплотить мечту в жизнь.

Только повзрослев я проработала внутренние проблемы, постаралась перейти на интуитивное питание. Но избавиться от РПП и его последствий, как мне кажется, невозможно полностью. Реально только выйти в ремиссию, до очередного срыва. Я до сих пор лечу проблемы с кишечником, осенью и весной у меня просыпаются приступы булимии.

Нерегулярность менструального цикла, нарушение работы щитовидной железы, гормональный сбой и тревожность — это только малая часть того, с чем приходится жить на постоянной основе девушкам, которые познакомились с РПП«, — поделилась Лера с корреспондентом “КП”.

Как понять, что у человека РПП

Практикующий психотерапевт из Владивостока Милана Образцова отметила, что определить расстройство пищевого поведения зачастую очень легко. Всего существует четыре вида заболевания: нервные анорексия и булимия, компульсивное переедание и орторексия.

"Анорексия характеризуется низким потреблением пищи, сильным страхом набора веса, искаженным восприятием себя, а также потерей 20% от веса тела за полгода. Так, при весе 60 кг, потерять 12 кг за 6 месяцев — это уже один из критериев нервной анорексии, учитывая, что индекс массы тела будет в пределах нормы.

При булимии человек способен съесть немыслимое количество еды за один присест, не чувствуя насыщения, а затем в течение получаса попытаться извергнуть все это обратно любым способом. Например, человек спокойно поглотит три литра борща, десять плиток шоколада, затем побежит вставлять два пальца в рот, чтобы вызвать рвоту. Человек, страдающий компульсивным перееданием, тоже способен съесть слишком много за один раз, вот только он не будет избавляться от еды.

А орторексию, например, иногда можно спутать с любовью к правильному питанию. Вот только пациенты с таким диагнозом наотрез избегают сахара, лактозы, глютена, не имея при этом проблем со здоровьем и адекватных причин. Желание есть «полезные» продукты сопровождается сильной тревогой по поводу набора веса. Если в рационе окажется какая-нибудь вредность, больной будет чувствовать угрызение совести и ненависть к себе, будет ругать собственную слабость.

Посмотрите на поведение близких. Обычно люди с РПП не любят есть при ком-то, ограничивают себя, придумывают различные оправдания, чтобы не употреблять пищу или принимать якобы витамины, БАДы или пить различные смеси. Если в уборной периодически стоит характерный запах рвоты — пора бить тревогу и обращаться к специалистам", — рассказала спикер.

Почему возникает РПП

Другие собеседницы редакции, Ангелина и Женя, считают, что булимия и анорексия возникли у них из-за нездорового отношения к еде. В детстве за хорошие поведение, оценки и достижения их поощряли любимыми лакомствами, им запрещали выкидывать остатки от обеда, говорили доедать все и сразу. Кроме того, им предлагали заедать проблемы, из-за чего возникли неадекватные пищевые привычки. Еда превратилась в культ, мотивацию и наказание. Ситуацию, считают собеседницы, усугубили устоявшиеся стандарты красоты: в 2000-х к женской внешности предъявляли большие требования: кожа должна быть гладкой и ровной, параметры не выходить за рамки 90−60−90, целлюлит и растяжки считались моветоном.

Из-за этих факторов они начали комплексовать, сидеть на жестоких диетах. Ангелина с 14 до 18 лет практически ничего не ела, часто вызывала рвоту и употребляла мочегонные препараты. Кроме того, она находилась в постоянном стрессе из-за сложной ситуации в семье. Перед ЕГЭ у нее начали отказывать почки, желудок перестал воспринимать твердую пищу. Она падала в обморок по пути в школу, часто пропадала в больницах, плакала прямо во время уроков, если чего-то не понимала. На попытку поговорить со взрослыми об этом последние отнекивались.

Геле диагностировали анорексию: в свои 17 лет она весила 38−40 килограммов при росте в 172 сантиметров, сама она считала себя слишком толстой, потому что не могла обхватить голень обеими руками.

Психотерапевт в беседе с «КП» подчеркнула, что социальные факторы действительно влияют на формирование РПП. В их число входят маркетинг, культура и влияние СМИ. Также существуют и другие причины возникновения расстройства: генетическая предрасположенность, психологическое состояние человека. Другими словами, не каждый человек может заболеть РПП, даже если массмедиа активно тиражируют эталоны красоты. Для этого человек должен быть неуверенным, сомневающимся в себе, чувствовать нервозность или иметь в роду людей, у которых были неправильные пищевые привычки.

Расстройство, считает психотерапевт, это в первую очередь следствие нелюбви к себе. Оно влияет на взаимоотношение с социумом и в некоторых случаях — на трудоспособность.

«У меня есть клиенты: успешные бизнес-леди, Топ-менеджеры, их семейная и социальная жизнь благополучны. Человек с РПП может выглядеть весьма успешным, у него может быть любящий и принимающий партнер, но при этом нелюбовь к себе и стремление соответствовать социальным стандартом красоты лишат спокойствия», — подчеркнула специалист.

Следует помнить, что после РПП может серьезно пострадать здоровье: возникнут сложности с щитовидной железой, репродуктивной системой, электролитным балансом, сердцем. Появятся эрозии и язвы полости рта, пищевода, желудка. Проблемы с зубами, острое повреждение почек, желчнокаменная болезнь, нарушения работы ЖКТ в целом. Аменорея, сексуальная дисфункция, снижение фертильности. В последствиях РПП злая ирония. Расстройства приводят к сахарному диабету и ожирению.

Как лечить РПП

Необходимо обратиться к гастроэнтерологам, неврологам, психотерапевту или психиатру, а также к гинекологу и эндокринологу. Они наладят рацион питания, разберут психологические проблемы пациента и выпишут лекарства для восстановления работы ЖКТ. Кроме того, медработники выпишут комплексы витаминов и препараты, которые стабилизируют гормоны.

«В Приморском крае, к сожалению нет стационаров, где практикуют комплексную терапию. Поэтому стоит искать частных специалистов», — уточнила Милана.

А что стало с девушками?

Отметим, что для героинь РПП не прошло бесследно. Лера до сих пор борется с компульсивными перееданиями и проходит диспансеризацию раз в год. Особенно ее волнует цикл и гормональный фон. Ангелине диагностировали бесплодие, но она продолжает радоваться жизни и путешествует по городам России. Она подвержена головным болям и придерживается особой диеты из-за язвы желудка.

Женя — единственная, кто смог справиться с последствиями болезни. Иногда ее до сих пор тревожит цифра на весах, а порции любимых блюд достигают критических размеров. Но она старается не переедать и спокойно относиться к изменению объемов тела. Она находится в постоянном нормальном весе, он меняется в большую или меньшую сторону в пределах шести килограммов.