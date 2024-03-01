Эвенкийская певица Айна открыла новый этно-сезон кулинарного проекта «Тайга на тарелке»

В первом выпуске нового этно-сезона Айна вместе с мамой приготовила национальное эвенкийской блюдо — суп из оленины. Такой суп из настоящего дикого мяса согреет и придаст сил в любую погоду. Готовится он очень просто и быстро. Особенно под хорошую песню, которую Айна исполнила во время готовки.