Эвенкийская певица Айна открыла новый этно-сезон кулинарного проекта «Тайга на тарелке»

Newslab дал старт новому — весеннему сезону кулинарного проекта «Тайга на тарелке». Его новым ведущим стала эвенкийская этно-певица Ксения Кручинина, выступающая под псевдонимом AINA. А помогать на кухне проекта будет ее мама — Надежда.
Айна в своем творчестве совмещает народные северные песни и современную электронную музыку.
В первом выпуске нового этно-сезона Айна вместе с мамой приготовила национальное эвенкийской блюдо — суп из оленины. Такой суп из настоящего дикого мяса согреет и придаст сил в любую погоду. Готовится он очень просто и быстро. Особенно под хорошую песню, которую Айна исполнила во время готовки.
Ровно через неделю, 8 марта, в проекте «Тайга на тарелке» Айна вместе с поваром и исследователем эвенкийских традиций Антоном Моховым приготовят праздничный десерт, который точно понравится каждой женщине!