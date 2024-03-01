Большой родительский форум пройдёт в Хабаровском крае

— Мы проводим такой форум во второй раз, — говорит кандидат психологических наук Юлия Серебренникова. — Поскольку первый форум в 2023 году показал, насколько интересно родителям такое мероприятие. Мы понимаем, что тема родительства и правильных отношений с детьми, правильного воспитания — вообще одна из наиболее актуальных сегодня. Здесь всегда будет потребность, всегда будет желание узнать больше и у молодых родителей, и у бабушек с дедушками, и у тех, кто только готовится к появлению детей. В программе множество образовательных блоков и мастер-классов: «Родителю дошкольника», «Разбор педагогических ситуаций», «Как перестать делать за ребенка домашнюю работу» и другие. В роли спикеров выступят психологи высшей категории, акушеры-гинекологи, многодетные мамы, стоматологи, учителя-дефектологи.



На форум можно приходить с детьми. Пока родители будут на образовательном блоке, ребенка можно оставить в специализированной игровой комнате. Там для них проведут игровую программу и танцевальный мастер-класс. Всем детям в подарок кислородный коктейль.