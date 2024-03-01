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Белорусам рассказали, будет ли 8 Марта выходным днем

Согласно производственному календарю, у белорусов, работающих по графику шестидневной рабочей недели, в первый весенний месяц будет 24 рабочих дня и 1 предпраздничный — 7 марта. Пятидневная рабочая неделя предполагает 19 рабочих дней и 1 предпраздничный.
Источник: Агентство «Москва»

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси День женщин, который отмечают 8 марта, признан официальным выходным. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Согласно производственному календарю, у белорусов, работающих по графику шестидневной рабочей недели, в первый весенний месяц будет 24 рабочих дня и 1 предпраздничный — 7 марта. Пятидневная рабочая неделя предполагает 19 рабочих дней и 1 предпраздничный.

При 40-часовой неделе расчетная норма рабочего времени для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье составит 159 часов; для шестидневной недели с выходным в воскресенье — 164 часа.

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