Полицейские в Приангарье помогли замерзающей автоледи с ребёнком

Жительница Усть-Кута с 12-летним ребёнком застряла в снегу неподалёку от посёлка Карпово. В течение 30 минут они пытались выбраться, остановить попутку — но самостоятельно вытащить машину из сугроба женщина не могла, а проезжающие мимо не останавливались.