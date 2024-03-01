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Полицейские в Приангарье помогли замерзающей автоледи с ребёнком

Женщину с ребёнком, которые застряли в снегу в 42-градусный мороз, спасли полицейские в Приангарье.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по иркутской области.

Жительница Усть-Кута с 12-летним ребёнком застряла в снегу неподалёку от посёлка Карпово. В течение 30 минут они пытались выбраться, остановить попутку — но самостоятельно вытащить машину из сугроба женщина не могла, а проезжающие мимо не останавливались.

На помощь пришли сотрудники ДПС лейтенант полиции Андрей Бузиков и лейтенант полиции Михаил Хонгордоев. Они пересадили женщину с ребёнком в патрульную машину, остановили проезжавший мимо большегруз, который на тросе вытащил автомобиль усть-кутянки из снежного плена.

ГИБДД