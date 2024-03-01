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Житель Новосибирска вернул долг знакомому после ареста банковского счёта

Житель Новосибирска погасил долг перед знакомым только после ареста банковского счёта. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области.
Источник: УФССП РФ по Хабаровскому краю и ЕАО

Из сообщения ведомства следует, что в отделении судебных приставов на исполнении находилось исполнительное производство в отношении 40-летнего новосибирца о взыскании процентов за пользование чужими деньгами. Добровольно мужчина требования суда не исполнял.

— Пристав-исполнитель вынесла постановление о наложении ареста на денежные средства должника. Информация о возбуждении исполнительного производства поступила в личный кабинет должнику на госуслуги, — говорится в сообщении пресс-службы УФССП России по Новосибирской области.

После ареста банковского счёта, сибиряк взял квитанцию на оплату основного долга в 122 тысячи рублей и в тот же день оплатил.

Ранее «Прецедент» сообщал, что житель Новосибирска погасил больше сотни долгов, чтобы оформить алименты. Редакция также писала о том, что под Новосибирском бывшие супруги урегулировали выплату алиментов через судебного пристава. Читайте также: новосибирец за час погасил задолженность, чтобы не лишиться автомобиля.

Егор САФРОНОВ.