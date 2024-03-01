Житель Новосибирска вернул долг знакомому после ареста банковского счёта

Ранее «Прецедент» сообщал, что житель Новосибирска погасил больше сотни долгов, чтобы оформить алименты. Редакция также писала о том, что под Новосибирском бывшие супруги урегулировали выплату алиментов через судебного пристава. Читайте также: новосибирец за час погасил задолженность, чтобы не лишиться автомобиля.