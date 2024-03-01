Еще один электробус тестируют в Петербурге. Скоро новые закупки

«Пассажиравтотранс» уже закупает первую партию из 22 односекционных электробусов для нового парка, который строится на Ржевке. Поставщиком стала вологодская «Транс-Альфа», хотя закупка прошла не с первого раза и ее технические требования менялись (сначала предполагалось приобрести 40 двухсекционных машин). Всего в 2024 году предполагается купить 100 электробусов, так что скоро должны пройти очередные закупки.