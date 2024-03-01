Еще один электробус тестируют в Петербурге. Скоро новые закупки

В Петербурге презентовали электробус КАМАЗ-6282 ONC с ночной зарядкой. Его тестируют на Невском проспекте.
Презентация прошла 1 марта в Автобусном парке № 2, но сам электробус уже несколько дней курсирует на маршруте № 7. Он разработан именно под требования Петербурга, включая ночную зарядку в парке.
Вместимость электробуса до 85 человек, в нем 35 мест для сидения, 100-процентно низкий пол. Запас хода без подзарядки — до 330 км (Петербург закупает с запасом до 240 км), техника приспособлена для диапазона температур от минус 40 до плюс 40.
«Пассажиравтотранс» уже закупает первую партию из 22 односекционных электробусов для нового парка, который строится на Ржевке. Поставщиком стала вологодская «Транс-Альфа», хотя закупка прошла не с первого раза и ее технические требования менялись (сначала предполагалось приобрести 40 двухсекционных машин). Всего в 2024 году предполагается купить 100 электробусов, так что скоро должны пройти очередные закупки.