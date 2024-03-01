Сокращенная рабочая неделя ждет казанцев в начале марта

Жителей Казани на следующей неделе ожидает дополнительный выходной в связи с празднованием Международного женского дня. Это следует из производственного календаря, опубликованного на сайте Минтруда РТ.
В текущем году 8 марта выпадает на пятницу, этот день считается нерабочим. Поэтому выходные у казанцев продлятся с 8 по 10 марта. В четверг, 7 марта, продолжительность рабочего дня сокращается на один час.
Всего в 2024 году жителей Казани, которые работают пятидневку, ожидают 121 выходной и 245 рабочих дней.