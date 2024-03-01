На Малом Море 1 марта образовался свежий разлом

На Малом Море озера Байкал с материковой стороны образовался свежий разлом буквально несколько минут назад. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
— Организаторов просят учитывать осложняющуюся ледовую обстановку при планировании ледовых переходов и иных массовых мероприятий, — говорят в МЧС.
В ведомстве также напомнили, что выезд на лед вне оборудованных мест запрещен, более того — смертельно опасен. При возникновении экстренных ситуаций, стоит звонить по номеру 112.
Ранее сообщалось, что машина скорой помощи сбила школьника на пешеходном переходе в Усть-Куте.