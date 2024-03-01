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В Татарстане завершился сезон охоты на пушных зверей и кабана

Речь идет о добыче ондатры, зайца-русака, корсака, лисицы, енотовидную собаки, куницы, бобра.
Источник: Комсомольская правда

В Татарстане 1 марта завершился сезон охоты на пушных зверей и кабана. Об этом сообщили в Госкомитете республики по биологическим ресурсам.

Речь идет об охоте на ондатру, зайца-русака, кабана, корсака, лисицу, енотовидную собаку, куницу, бобра. В течение 20 дней звероловы должны передать сведения о добытых ресурсах в отдел, где было получено разрешение о соответствующей деятельности.

Информацию о добыче кабана нужно сдать в течение десяти дней после охоты, в ином случае — в течение десяти дней после завершения разрешенного срока деятельности.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления необходимых сведений гражданин лишается права на получение разрешения на добычу любого вида животного на год.

Напомним, в Татарстане в декабре 2023 года был дан старт охоте на пернатую дичь.

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