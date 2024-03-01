В Татарстане завершился сезон охоты на пушных зверей и кабана

В Татарстане 1 марта завершился сезон охоты на пушных зверей и кабана. Об этом сообщили в Госкомитете республики по биологическим ресурсам.
Речь идет об охоте на ондатру, зайца-русака, кабана, корсака, лисицу, енотовидную собаку, куницу, бобра. В течение 20 дней звероловы должны передать сведения о добытых ресурсах в отдел, где было получено разрешение о соответствующей деятельности.
Информацию о добыче кабана нужно сдать в течение десяти дней после охоты, в ином случае — в течение десяти дней после завершения разрешенного срока деятельности.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления необходимых сведений гражданин лишается права на получение разрешения на добычу любого вида животного на год.
Напомним, в Татарстане в декабре 2023 года был дан старт охоте на пернатую дичь.