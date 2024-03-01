В Татарстане завершился сезон охоты на пушных зверей и кабана

Речь идет об охоте на ондатру, зайца-русака, кабана, корсака, лисицу, енотовидную собаку, куницу, бобра. В течение 20 дней звероловы должны передать сведения о добытых ресурсах в отдел, где было получено разрешение о соответствующей деятельности.