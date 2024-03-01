На разрезе «Междуречье» ввели в эксплуатацию новый экскаватор ЭКГ-20

Сейчас экскаватор задействован на вскрышных работах производственного участка № 1. Далее все пять новых ЭКГ-20 будут готовить для разработки перспективный участок «Мрасский» с запасами около 200 млн тонн угля коксующихся марок, который будет введён в эксплуатацию в 2025 году.