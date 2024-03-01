На разрезе «Междуречье» ввели в эксплуатацию новый экскаватор ЭКГ-20

Разрез «Междуречье» продолжает модернизацию парка горной техники. Второй из пяти закупленных электрических экскаваторов приступил к выполнению производственных задач. Остальные поступят и будут смонтированы в ближайшие месяцы.
Новый экскаватор изготовлен на Уралмашзаводе, входящем в Группу «УЗТМ-КАРТЭКС». Ковш объемом 20 кубических метров позволяет оперативно и эффективно отгружать горную массу. Производительность нового карьерного гиганта — 10000 кубометров горной массы за смену. Питание от электричества обеспечивает экологичность техники.
Управляет новым «ЭКГ-20» экипаж во главе с бригадиром Николаем Кобзарем, который уже 20 лет трудится на предприятии. Монтаж машины произвели в короткий срок — за 56 дней вместо 70.
Сейчас экскаватор задействован на вскрышных работах производственного участка № 1. Далее все пять новых ЭКГ-20 будут готовить для разработки перспективный участок «Мрасский» с запасами около 200 млн тонн угля коксующихся марок, который будет введён в эксплуатацию в 2025 году.
Также в рамках инвестиционной программы на разрез «Междуречье» поступят двадцать два новых БЕЛАЗа различной грузоподъёмности, бульдозеры, буровые станки, грейдеры, погрузчики. Часть оборудования уже введена в эксплуатацию.
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