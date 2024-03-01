До +6 и выше: Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о погоде на выходные

Антициклон изменит погоду в Петербурге. Если раньше положительная температура наблюдалась и днем, и ночью, то теперь в темное время суток столбик термометра будет опускаться в отрицательные значения. Но расстраиваться не стоит. В выходные, 2 и 3 марта, в Северной столице будет довольно тепло — до плюс шести градусов или даже выше. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.