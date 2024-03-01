До +6 и выше: Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о погоде на выходные

Антициклон изменит погоду в Петербурге. Если раньше положительная температура наблюдалась и днем, и ночью, то теперь в темное время суток столбик термометра будет опускаться в отрицательные значения. Но расстраиваться не стоит. В выходные, 2 и 3 марта, в Северной столице будет довольно тепло — до плюс шести градусов или даже выше. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.
— Температура воздуха будет напрямую зависеть от облачности, особенно в дневные часы. Но в выходные рассчитываем на плюс четыре-шесть градусов, но если будет выше, то не ругаемся, а только радуемся, — указал синоптик.
Кстати, об облачности. Сейчас небо затянуто, и сложно сказать, появится ли солнце вечером 1 марта. Но в выходные жители и гости Северной столицы смогут насладиться его лучами. А что касается осадков, то их ожидать не стоит.
— В целом комфортная погода в выходные дни, а как только появится солнышко, то будет совсем хорошо, — отметил Колесов.
Но вот уже в начале следующей недели, а именно с 5 марта, в Северной столице ожидается похолодание. Температура даже днем будет довольно редко подниматься выше нуля. При этом ближе к 8 марта в город могут прийти осадки.