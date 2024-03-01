Одинокие волгоградки могут на 8 Марта нанять себе парня

Кроме того, кавалеры хотят улучшить свое финансовое положение.
Одни мужчины ищут подарки своим подругам, а вот другие в преддверии 8 Марта одиноким жительницам Волгограда предлагают организовать праздник за деньги.
На сайтах объявлений появились предложения от мужчин, готовых за финансовое вознаграждение провести празднование 8 Марта. Среди услуг — поход в кино или кафе, фотосессия и прогулки.
Одинокие девушки могут предложить и свой сценарий свидания, ведь за празднование 8 Марта им придется самим заплатить предприимчивым мужчинам. Кстати, покупка цветов, билетов в кино, оплата в кафе — тоже за счет девушки.