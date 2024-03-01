Погода на март 2024: после теплых дней в Пермский край придет похолодание

— Произойдет ли при таких условиях в марте приход метеорологической весны, а именно устойчивый переход температуры воздуха через ноль, пока неизвестно. В среднем дата наступления метеорологической весны в Перми близка к 1 апреля, а в прошлом году отмечалась 13 марта. В этом году метеорологическая весна в марте если и наступит, то только в конце месяца, — отметил доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.