Погода на март 2024: после теплых дней в Пермский край придет похолодание

Согласно долгосрочному прогнозу, средняя температура в марте 2024 года в Пермском крае ожидается близкой к норме или чуть ниже нее. При этом первый весенний месяц будет теплее, чем в 2022 году. Количество осадков также прогнозируется в пределах нормы. Синоптики ГИС-Центра ПГНИУ рассказали о прогнозе погоды на март 2024 в Перми и Пермском крае.
Первая пятидневка месяца будет теплой благодаря влиянию антициклона с центром над Поволжьем. В дневные часы 2 и 3 марта в Перми и Пермском крае вероятны оттепели до 0…+3 градусов. Но затем антициклон разрушится, ожидается смещение ныряющего циклона из района Баренцева моря. И направление воздушных потоков изменится на северное.
В марте 2024 в Пермском крае ожидается холодная погода и снегопады
После нескольких теплых дней в начале марта в Пермский край придет серьезное похолодание с ночными морозами до −20 градусов и ниже. Днем будет не выше −7…-12. При этом пик похолодания придется на
Прогноз на вторую половину марта 2024 года пока имеет достаточно неопределенный характер. Однако некоторые расчеты указывают на вероятность еще одного арктического вторжения. В результате чего вторая и третья пятидневки марта ожидаются на 1−3 градуса холоднее нормы. Также вероятны обильные снегопады.
— Произойдет ли при таких условиях в марте приход метеорологической весны, а именно устойчивый переход температуры воздуха через ноль, пока неизвестно. В среднем дата наступления метеорологической весны в Перми близка к 1 апреля, а в прошлом году отмечалась 13 марта. В этом году метеорологическая весна в марте если и наступит, то только в конце месяца, — отметил доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.