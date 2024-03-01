Кузбассовцы смогут выбрать объекты для благоустройства на 2025 год

«Жители должны стать соавторами планов развития городов и посёлков. В этом году голосование за объекты благоустройства состоится в четвёртый раз. Кузбассовцы всегда активно участвуют, у нас благоустроено уже более 2 800 объектов. Продолжаем реализацию этого действительно нужного для региона проекта», — рассказал Сергей Цивилев.