Кузбассовцы смогут выбрать объекты для благоустройства на 2025 год

Правительство Кузбасса напоминает, что 15−17 марта жители региона старше 14 лет смогут проголосовать за общественные пространства, которые благоустроят в 2025 году. Им помогут волонтёры, которых можно узнать по брендированным курткам.
«Жители должны стать соавторами планов развития городов и посёлков. В этом году голосование за объекты благоустройства состоится в четвёртый раз. Кузбассовцы всегда активно участвуют, у нас благоустроено уже более 2 800 объектов. Продолжаем реализацию этого действительно нужного для региона проекта», — рассказал Сергей Цивилев.
В голосовании примут участие 19 муниципалитетов, где живет больше 20 тысяч человек — это Анжеро-Судженск, Белово, Берёзовский, Калтан, Кемерово, Киселёвск, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Осинники, Полысаево, Прокопьевск, Тайга, Юрга, Таштагол, Гурьевский, Мариинский и Топкинский муниципальные округа. Жителям предложат 103 общественных территории, из которых они сами выберут 54 объекта.
В 2025 году в Кемерове, например, благоустроят 11 парков, скверов, бульваров и аллей — горожане их выберут из 15 вариантов. Претендентов на победу определила общественная комиссия активистов и горожан из разных районов города.