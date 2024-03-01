Отмечаем международный день кошек: пять причин завести кота

Психолог-консультант и седативное средство в одном. Коты прекрасно чувствуют, когда вам тяжело, и всегда оказываются рядом в тяжелые моменты. Они поддержат и успокоят, посмотрят в глаза и поддержат мурлыканьем. А об их мастерстве обниматься и делать массаж ходят легенды. Неиссякаемый источник позитива. С котом в доме никогда не будете одиноко, потому что его безудержная радость от поедания колбасы под столом, охоты на проходящие мимо ноги, изучения глубин шкафов, ящиков и всего, на что бы вы никогда не подумали, никого не оставит безразличным. Главное, не забудьте снять видео всех кошачьих приключений или поделиться ими с друзьями в социальных сетях. Мемы, кстати, тоже очень перспективный вариант.