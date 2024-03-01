Минтруда: требуемый страховой стаж для пенсии повысят до 20 лет в Беларуси

Стало известно, что в Беларуси начиная с 2025 го длительность требуемого страхового стажа будет составлять 20 лет. Об этом Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Минтруда и соцзащиты рассказала на «Беларусь 1».