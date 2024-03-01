Минтруда: требуемый страховой стаж для пенсии повысят до 20 лет в Беларуси

Стало известно, что в Беларуси начиная с 2025 го длительность требуемого страхового стажа будет составлять 20 лет. Об этом Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Минтруда и соцзащиты рассказала на «Беларусь 1».
Чиновница напомнила, что в Беларуси трудовые пенсии финансируются поступающими взносами от работодателей и работников. И, соответственно, право на трудовую пенсию предоставляют в зависимости от уплаты страховых взносов продолжительный период.
В 2024-м право на трудовую пенсию в Беларуси предоставляют при наличии так называемого страхового стажа длительностью не менее 19,5 лет.
— Начиная со следующего года, требуемый страховой стаж будет составлять 20 лет, — предупредила Гоморова.
Пониженные требования к страховому стажу предусматриваются только для отдельных категорий граждан.
Но еще в Минтруда сообщили, что белорусам уменьшают рабочий стаж при зарплате ниже минимальной.